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В ЦИК заявили о сокращении "двойников" на выборах

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 12:55
В ЦИК заявили о сокращении "двойников" на выборах
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

На избирательных округах зарегистрировано меньше кандидатов-"двойников", чем в другой парламентской кампании

Центризбирком принял меры по недопущению использования политических технологий во время проведения выборов в Раду. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга по результатам регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, часто телефоны "двойников" не работают, а документы поданы "под копирку". Она заявила, что ЦИК будет тщательно проверять поданные документы "двойников".

"ЦИК принял позицию относительно недопущения применения избирательных технологий. Одной из них является использование двойников. Мы сделали предупредительный шаг. Внесены изменения в разъяснения ЦИК, согласно которым, лица должны указывать (данные, - ред.) относительно изменения фамилии. Также время когда эта смена происходила", - заявила Слипачук.

По ее словам, теперь на избирательных округах зарегистрировано меньше кандидатов-"двойников", чем в другой парламентской кампании.

"Получили меньшее количество двойников. Если в прошлые годы такое количество на определенных округах составило более 6-7 человек. То в данном случае, по предварительным данным, мы получили наивысшее количество двойников в округе 3-4 человека", - добавила она.

Напомним, по состоянию на 26 июня ЦИК зарегистрировал 5845 кандидатов на выборы в Раду. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, окончательные цифры еще могут измениться в случае обжалования решений Центризбиркома.

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