ЦИК зарегистрировал почти 2 тыс. международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала на выборах президента 2019 во время заседания 22 марта еще 66 официальных международных наблюдателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 66 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 29 - от Республики Польша, 4 - от Королевства Швеция, 4 - от Общественного Союза "Международное Сообщество по Правам Человека", 28 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1 - от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Также, рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия отменила регистрацию официального наблюдателя от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередных выборах Президента Украины.

Таким образом, по состоянию на 22 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1 955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что перед выборами президента в Украине ожидается около 2 тыс. международных наблюдателей, из которых 400 уже прибыли в Украину.

Ранее ЦИК отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.