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В ГПСУ назвали количество международных наблюдателей, которых ждут на выборах

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 16:20
В ГПСУ назвали количество международных наблюдателей, которых ждут на выборах
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Всего ожидается более 2 тыс. наблюдателей

Перед выборами президента в Украине ожидается около 2 тыс. международных наблюдателей, из которых 400 уже прибыли в Украину. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

Слободян сообщил, что по спискам ЦИК пограничники ожидают около 2 тысяч наблюдателей.

"На данный момент уже около 400 из них находится в Украине. Представителей РФ в этом перечне нет. Но перечень стран достаточно большой. В общем там представители около 40 стран", - сообщил он.

В ГПСУ также рассказали о количестве журналистов, которое ожидают в Украине на период выборов.

"Что касается представителей СМИ, по данным ЦИК более 900 представителей средств массовой информации должны быть в Украине. Из них - больше 80 уже прилетели в Украину", - добавил Слободян.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на выборах президента 2019 во время заседания 21 марта зарегистрировала еще 70 официальных международных наблюдателей.

Сообщалось, что по состоянию на 21 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1 890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств.

в то же Время Комиссия отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.

ЦИК зарегистрировал всех наблюдателей от ОБСЕ, кроме россиян ОБСЕ ожидает почти 800 наблюдателей на выборах
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