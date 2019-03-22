ЦВК зареєструвала майже 2 тис. міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента 2019 під час засідання 22 березня ще 66 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 66 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 29 - від Республіки Польща, 4 - від Королівства Швеція, 4 - від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 28 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 - від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Також, розглянувши відповідне звернення, Комісія скасувала реєстрацію офіційного спостерігача від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах Президента України.

Таким чином, станом на 22 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 955 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що перед виборами президента в Україні очікується близько 2 тис. міжнародних спостерігачів, з яких 400 вже прибули в Україну.

Раніше ЦВК відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.