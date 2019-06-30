ЦВК внесла партію Саакашвілі до виборчого бюлетеня

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Партія "Рух нових сил" буде під номером 22 у бюлетені

Центральна виборча комісія під час засідання, 30 червня, ухвалила рішення про внесення партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" до виборчого бюлетеня на позачергових виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

Як повідомляється, Центрвиборчком вирішив не проводити нового жеребкування. Комісія внесла зміни до постанови від 26 червня, якою був затверджений зміст виборчого бюлетеня.

Зазначається, що політична партія "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" буде під номером 22 у виборчому бюлетені на позачергових парламентських виборах.

Нагадаємо, вчора, 29 червня, Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у депутати на виборах у Раду від партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Комісія зареєструвала кандидатів як в одномандатних округах, так і в багатомандатному окрузі на виконання рішення Верховного суду України, який визнав протиправним рішення ЦВК про відмову у реєстрації кандидатів партії.

РБК-Україна писало, що Верховний суд України 28 червня ухвалив зареєструвати кандидатів на виборах у Раду від партії Саакашвілі. Суддя зазначила, що "постанова ЦВК від 23.06.2019 №1205 є протиправною та підлягає скасуванню".