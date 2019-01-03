У ЦВК затвердили кошторис президентських та парламентських виборів

Фото: ЦВК (УНИАН)

Президентські вибори обійдуться маже в 2 млрд гривень

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) затвердили кошторис президентських та парламентських виборів. Цю інформаціюю РБК-Україна підтвердив завідуючий відділом взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко.

Він зазначив, що президентські вибори обійдуться маже в 2 млрд гривень і дані бюджетні витрати були затверджені сьогодні на засіданні.

Відповідна постанова є на сайті ЦВК.

Із виділеної на вибори президента суми, 266 млн грн буде витрачено безпосередньо на Центральну виборчу комісію, а решта суми на окружні та дільничні виборчі комісії.

Зазначимо, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.

Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. Висуватися на вибори в Україні мають право громадяни від 35 років, протягом останніх 10 років проживають на території країни, володіють державною мовою. Кандидат може йти на вибори самовисуванцем, або представляти одну з політичних партій.