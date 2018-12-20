ЦИК утвердил календарный план подготовки к президентским выборам

Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2018 года

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 20 декабря 2018 года утвердила календарный план подготовки к президентских выборов, назначенным на 31 марта следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Центризбиркома.

Как сообщается, ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, утвержден порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов в президенты, установленный ЦИК вместе с Нацбанком и Мининфраструктуры по согласованию с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер украинского парламента Андрей Парубий 28 ноября подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года. В тот же день оно было опубликовано в издании "Голос Украины".

Кроме того, сообщалось, что по мнению главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук, во время президентских выборов 2019 году при формировании избирательных комиссий могут возникать сложности.