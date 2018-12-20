ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК утвердил календарный план подготовки к президентским выборам

Новости » Выборы 2019    20.12.2018 - 18:29
ЦИК утвердил календарный план подготовки к президентским выборам
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2018 года

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 20 декабря 2018 года утвердила календарный план подготовки к президентских выборов, назначенным на 31 марта следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Центризбиркома.

Как сообщается, ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, утвержден порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов в президенты, установленный ЦИК вместе с Нацбанком и Мининфраструктуры по согласованию с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер украинского парламента Андрей Парубий 28 ноября подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года. В тот же день оно было опубликовано в издании "Голос Украины".

Кроме того, сообщалось, что по мнению главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук, во время президентских выборов 2019 году при формировании избирательных комиссий могут возникать сложности.

НАПК будет контролировать политическую рекламу Кошулинский сомневается в переносе выборов
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь