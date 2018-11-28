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В ЦИК допускают сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов

Новости » Выборы Президента 2019    28.11.2018 - 21:56
В ЦИК допускают сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов
Фото: Татьяна Слипачук (oporaua.org)

Комиссия постарается нивелировать риски возникновения сложностей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук рассказала, что во время президентских выборов 2019 года при формировании избирательных комиссий могут возникать сложности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ЦИК "Интерфакс Украина".

По ее словам, комиссия постарается нивелировать риски возникновения сложностей при формировании избирательных комиссий.

"Это очень важный вопрос. В отношении избирательных комиссий сложности будут серьезные, как мне кажется. Часть из них мы постараемся нивелировать, но, наверное, полностью нельзя будет снять эти риски", - сказала она.

Также Слипачук отметила, что если на выборах президента будет большое количество кандидатов, то это приведет к увеличению количества членов комиссий в соответствии с законодательством.

"То есть, нет их верхнего количественного предела, и это проблема. Плюс часто кандидаты меняют своих членов комиссий, и эта ротация за избирательный период может проходить три, четыре, пять, шесть раз. И особенно эта ситуация проблемная, если меняется руководство комиссии", - сообщила она.

Напомним, выборы в объединенные территориальные общины, которые были назначены на 23 декабря, отменят в тех областях, где объявлено военное положение.

В понедельник, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября до 09:00 27 декабря.

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