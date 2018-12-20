ЦВК затвердила календарний план підготовки до президентських виборів

Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори президента України призначені на 31 березня 2018 року

Центральна виборча комісія у ході засідання 20 грудня 2018 року затвердила календарний план підготовки до президентських виборів, призначених на 31 березня наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Центрвиборчкому.

Як повідомляється, ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

Крім того, затверджено порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у президенти, встановлений ЦВК разом з Нацбанком та Мінінфраструктури за погодженням із Національним агентством з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер українського парламенту Андрій Парубій 28 листопада підписав постанову про проведення виборів президента 31 березня 2019 року. У той же день вона була опублікована у виданні "Голос України".

Крім того, повідомлялося, що на думку голови ЦВК України Тетяни Сліпачук, під час президентських виборів 2019 року при формуванні виборчих комісій можуть виникати складнощі.