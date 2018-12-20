ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

ЦВК затвердила календарний план підготовки до президентських виборів

Новини » Вибори 2019    20.12.2018 - 18:29
ЦВК затвердила календарний план підготовки до президентських виборів
Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори президента України призначені на 31 березня 2018 року

Центральна виборча комісія у ході засідання 20 грудня 2018 року затвердила календарний план підготовки до президентських виборів, призначених на 31 березня наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Центрвиборчкому.

Як повідомляється, ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року.

Крім того, затверджено порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у президенти, встановлений ЦВК разом з Нацбанком та Мінінфраструктури за погодженням із Національним агентством з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер українського парламенту Андрій Парубій 28 листопада підписав постанову про проведення виборів президента 31 березня 2019 року. У той же день вона була опублікована у виданні "Голос України".

Крім того, повідомлялося, що на думку голови ЦВК України Тетяни Сліпачук, під час президентських виборів 2019 року при формуванні виборчих комісій можуть виникати складнощі.

НАЗК буде контролювати політичну рекламу Кошулинський сумнівається в перенесенні виборів
Новини України Центральна виборча комісіявыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся