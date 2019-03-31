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ЦИК уточнил данные о явке на выборах

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 12:36
ЦИК уточнил данные о явке на выборах
Фото: выборы президента Украины (РБК-Украина)

На выборах президента Украины явка составляет 16,35%

На выборах президента Украины явка избирателей на 11:00 составила 16,35%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сведения об активности избирателей в Центризбирком передали уже 166 избирательных округов.

"Активность по Украине и в заграничном избирательном округе по состоянию на 11:00 - 16,35%", - отметили в ЦИК и уточнили, что речь идет о явке именно на 11:00.

Напомним, ранее были опубликованы первые данные о явке избирателей. В частности, сначала сообщалось о явке на уровне 16,08%. Активней всего утром голосует Запорожская (21,1%) и Кировоградская (21,62%) области. Самая низкая явка на данный момент в Закарпатской области - 7,95%.

Отметим, на внеочередных президентских выборах в 2014 году явка составляла около 60%. Тогда избиратели выбирали среди 23 кандидатов в президенты. Самая высокая явка была зафиксирована во Львовской области (78,2%). Еще выше 70% поднималась явка в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

 

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