ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы 2019: появились первые данные о явке избирателей

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:58
Выборы 2019: появились первые данные о явке избирателей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00

Явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, составила 16,08%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

В интервью РБК-Украина руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что явка в первом туре выборов 2019 будет на уровне явки в первом туре президентских выборов 2014 года. То есть, около 59,5% избирателей.

Избирательные участки на выборах 2019 открылись 31 марта в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00. 

Напомним, ранее Служба внешней разведки отмечала, что спецслужбы России готовят серии провокаций на выборах в Украине непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины.

В СВР заявили, что сейчас идет подготовка группы лиц-провокаторов среди граждан Украины, которые временно проживают на оккупированных РФ территориях Украины. Их задачей будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, формирование впечатления о фальсификации, иллюзии непрозрачности выборов и их незаконности, в частности нарушений прав переселенцев.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба внешней разведки также сообщала о планах РФ организовать масштабные кибератаки на сервер ЦИК Украины в день выборов президента. В частности, сервер ЦИК планировалось заразить "вирусом-закладкой".

В МИД объяснили, кто не сможет проголосовать за границей РФ планирует заразить сервер ЦИК "вирусом-закладкой", - разведка
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияпрезидентские выборыявка
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь