Выборы 2019: появились первые данные о явке избирателей

Иллюстративное фото (УНИАН)

Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00

Явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, составила 16,08%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

В интервью РБК-Украина руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина заявила, что явка в первом туре выборов 2019 будет на уровне явки в первом туре президентских выборов 2014 года. То есть, около 59,5% избирателей.

Избирательные участки на выборах 2019 открылись 31 марта в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.

Напомним, ранее Служба внешней разведки отмечала, что спецслужбы России готовят серии провокаций на выборах в Украине непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины.

В СВР заявили, что сейчас идет подготовка группы лиц-провокаторов среди граждан Украины, которые временно проживают на оккупированных РФ территориях Украины. Их задачей будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, формирование впечатления о фальсификации, иллюзии непрозрачности выборов и их незаконности, в частности нарушений прав переселенцев.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба внешней разведки также сообщала о планах РФ организовать масштабные кибератаки на сервер ЦИК Украины в день выборов президента. В частности, сервер ЦИК планировалось заразить "вирусом-закладкой".