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ЦВК уточнила дані про явку на виборах

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:36
ЦВК уточнила дані про явку на виборах
Фото: вибори президента України (РБК-Україна)

На виборах президента України явка становить 16,35%

На виборах президента України явка виборців на 11:00 склала 16,35%. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що відомості про активність виборців до Центрвиборчкому вже передали 166 виборчих округів.

"Активність по Україні та у закордонному виборчому окрузі станом на 11:00 - 16,35%", - зазначили в ЦВК і уточнили, що мова йде про явку саме на 11:00.

Нагадаємо, раніше було опубліковано перші дані про явку виборців. Зокрема, спочатку повідомлялося про явку на рівні 16,08%. Найактивніше вранці голосує Запорізька (21,1%) та Кіровоградська (21,62%) області. Найнижча явка на даний момент в Закарпатській області - 7,95%.

Зазначимо, на позачергових президентських виборах в 2014 році явка становила близько 60%. Тоді виборці обирали серед 23 кандидатів у президенти. Найвища явка була зафіксована у Львівській області (78,2%). Ще вище 70% піднімалася явка у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.

 

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