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Истец объяснил иск к Зеленскому

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 22:58
Истец объяснил иск к Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По мнению Хилько, билеты на дебаты являются подкупом избирателей

Заявление в суд об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского подано из-за раздачи билетов на дебаты, которые состоялись между кандидатами в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщил истец Андрей Хилько во время заседания суда, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению истца, билеты на дебаты являются подкупом избирателей.

"Есть исчерпывающий перечень действий, которые предусмотрены в пункте 6 статьи 64. Ответчиком Зеленским были предложены билеты. Были призывы к посещению. Открыта возможность зарегистрироваться, это услуга. Есть публикация ответчика, где он сказал "доступны бесплатные билеты, бронируйте немедленно". И ссылка: "К сожалению, все билеты уже проданы". То есть они продавались?" - сообщил Хилько.

Также истец продемонстрировал распечатки публикаций интернет-СМИ, которые касались билетов на дебаты.

 

Фото: предоставленные истцом распечатки

Напомним, в Шестом апелляционном админсуде Киева началось заседание по рассмотрению иска отмена регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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