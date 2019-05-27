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ЦИК создаст рабочую группу по механизму закупок для выборов в Раду

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 21:05
ЦИК создаст рабочую группу по механизму закупок для выборов в Раду
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Председатель ЦИК отметила, что в рабочей группе могут принять участие представители профильных министерств

Центризбирком инициировал создание рабочей группы по разработке правового механизма проведения выборов в Раду. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Председатель ЦИК отметила, что в рабочей группе могут принять участие представители профильных министерств, народные депутаты, а также представители государственного казначейства.

"Я имела очень содержательную беседу с первым вице-премьером Степаном Кубивым. Он предложил провести рабочее совещание, на которое предложил прийти всем ответственным органам. Такая рабочая группа должна решить вопрос относительно правовых механизмов обеспечения проведения публичных закупок в течении внеочередных выборов народных депутатов", - заявила Слипачук.

Она подчеркнула первое заседание группы запланировано провести в среду 29 мая.

Напомним, ЦИК начала публичные закупки к досрочным выборам Верховной рады. Закупки были объявлены 25 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком просит Донецкую и Луганскую ВЦА предоставить выводы о возможности организации и проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

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