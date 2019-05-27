ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК створить робочу групу з механізму закупівель до виборів в Раду

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 21:05
ЦВК створить робочу групу з механізму закупівель до виборів в Раду
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Голова ЦВК наголосила, що у робочій групі мать взяти участь представники профільних міністерств

Центрвиборчком ініціював створення робочої групи з розробки правового механізму проведення виборів в Раду. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ЦВК наголосила, що у робочій групі мать взяти участь представники профільних міністерств, народні депутати, а також представники державного казначейства.

"Я мала дуже змістовну розмову з першим віце-прем’єром Степаном Кубівим. Він запропонував провести робочу нараду, на яку запропонувати прийти всім відповідальним органам. Така робоча група має вирішити питання щодо правових механізмів забезпечення проведення публічних закупівель протягом позачергових виборів народних депутатів", - заявила Сліпачук.

Вона наголосила перше засідання групи заплановано провести в середу 29 травня.

Нагадаємо, ЦВК почала публічні закупівлі до дострокових виборів Верховної ради. Закупівлі було оголошено 25 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком просить Донецьку та Луганську ВЦА надати висновки про можливість організації та проведення позачергових виборів до Верховної ради.

У ЦВК розповіли, скільки тон паперу треба для друку бюлетенів на вибори У ЦВК розповіли про загрози під час дострокових виборів до Ради
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборыВерховна Рададосрочные выборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся