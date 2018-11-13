У ЦВК створять підрозділ з кібербезпеки

Фото: Наталя Бернацька (minjust.gov.ua)

Для пошуку у підрозділ висококваліфікованих спеціалістів будуть проведені конкурси

У Центрвиборчкомі створять підрозділ з кібербезпеки. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що для пошуку у підрозділ висококваліфікованих спеціалістів будуть проведені конкурси.

"Дійсно, в наших планах буде створити окремий підрозділ, який буде опікуватися питаннями кібербезпеки. Безпосередньо шукаємо туди висококваліфікованих спеціалістів. Запрошуємо їх на конкурси, які будуть. Тому просимо збільшити кількість IT-спеціалістів для того, щоб на наступний рік ми могли забезпечити кібербезпеку", - заявила Бернацька.

Секретар ЦВК наголосила, що наразі у комісії проводять стрес-тести для того, що попередити складні ситуації під час виборчого процесу.

"Ми розглядаємо кібербезпеку в такому ширшому вигляді, починаючи від фізичної безпеки серверів. На сьогоднішній день проводяться тренінги, ми намагаємось робити стрес-тести, щоб ніхто не міг потрапити до цього приміщення; що ми будемо робити, якщо будуть якісь DDoS-атаки відбуватися, і якою буде реакція", - додала вона.

Нагадаємо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявив, що під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами.