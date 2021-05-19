ЦИК составил новый протокол по выборам на 87 округе и признал Вирастюка избранным нардепом

"Учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного суда, комиссия признала голосование на шести участках недействительным и установила результаты без их учета", - говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

На заседании ЦИК составил новый протокол по результатам выборов. После признания недействительным голосования на шести участках голоса за кандидатов несколько изменились:

Василий Вирастюк - 14 811

Александр Шевченко - 13 942

Руслан Кошулинский - 13 463

"Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, народным депутатом избран Василий Вирастюк", - добавили на заседании ЦИК.