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ЦИК установил отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом

Новина українською → Среда 05 мая 2021 16:51
ЦИК установил отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Фото: Василий Вирастюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.

Трансляция заседания происходила на сайте ЦИК.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов заседания.

"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет установить отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданного им заявления, зарегистрированного в ЦИК 27 апреля 2021 года", - отметил заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар.

Он пояснил, что 1 мая Большая Палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Плукар добавил, что "по состоянию на сегодня, чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

Как известно, Большая Палата Верховного суда приняла постановление, которым признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе №87.

РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутнє" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы в округе состоявшимися.

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