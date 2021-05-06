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ЦИК ищет оптимальное решение для установления результатов выборов на 87 округе

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:04
ЦИК ищет оптимальное решение для установления результатов выборов на 87 округе Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ситуацию с определением победителя на выборах в 87 округе в ЦИК назвали экстраординарной, при которой нет однозначного юридического выхода. В комиссии добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений для установления достоверных результатов голосования.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

"Сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет", - отмечается в сообщении.

В ЦИК добавили, что ведут поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть приняты для установления достоверных результатов выборов на 87 округе в пределах полномочий комиссии, определенных законами Украины "О Центральной избирательной комиссии" и "О выборах народных депутатов Украины", а также с учетом судебных решений и пункта 20 части первой статьи 92 Конституции страны.

Напомним, ранее ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по 87 округу (Ивано-Франковская область). Решение приняли единогласно.

РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За майбутнє" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы в округе состоявшимися.

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