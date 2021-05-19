ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом

"Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування", - йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:

Василь Вірастюк - 14 811

Олександр Шевченко - 13 942

Руслан Кошулинський - 13 463

"Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка", - додали на засіданні ЦВК.