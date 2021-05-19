ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом

Центральна виборча комісія (ЦВК) України склала новий протокол щодо виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Згідно зі встановленими результатами, переможцем залишається кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.
Відповідне рішення прийнято на засіданні ЦВК.
"Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування", - йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.
На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися:
"Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка", - додали на засіданні ЦВК.
Нагадаємо, в квітні ЦВК вже визнавала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, таким чином, визнавши дії комісії протиправними. Таке рішення було мотивоване тим, що при встановленні результатів голосування ЦВК не забезпечив перевірку всіх порушень.
Після цього ЦВК погодилася, що не було правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.