ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК сегодня официально объявит результаты выборов

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 11:16
ЦИК сегодня официально объявит результаты выборов
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

В Центральной избирательной комиссии в 12:00 состоится итоговое заседание

В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты голосования в первом туре выборов президента Украины. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

Планируется, что в 12:00 в Центральной избирательной комиссии состоится итоговое заседание.

"Ожидается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019", - сообщили в ЦИК.

Напомним, 6 апреля ЦИК получил последний протокол с уточнением результатов выборов президента от окружных избирательных комиссий. После перерыва комиссия получила последний протокол с уточнением результатов голосования от окружной избирательной комиссии ТИО №180.

В частности, вчера комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года с пометкой "Уточненный".

В течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. ЦИК 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.

ЦИК приняла все уточненные протоколы от окружных избиркомов ЦИК может огласить результаты выборов завтра
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь