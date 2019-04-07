ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК сьогодні офіційно оголосить результати виборів

Новини » Вибори 2019    07.04.2019 - 11:16
ЦВК сьогодні офіційно оголосить результати виборів
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

В Центральній виборчій комісії о 12:00 відбудеться підсумкове засідання

У неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія офіційно оголосить результати голосування у першому турі виборів президента України. Про це повідомили в ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Планується, що о 12:00 в Центральній виборчій комісії відбудеться підсумкове засідання.

"Очікується встановлення офіційних результатів чергових виборів президента України 31 березня 2019", - повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, 6 квітня ЦВК отримала останній протокол з уточненням результатів виборів президента від окружних виборчих комісій. Після перерви комісія отримала останній протокол з уточненням результатів голосування від окружної виборчої комісії ТВО №180.

Зокрема, вчора комісія завершила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з позначкою "Уточнений".

Протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками.

ЦВК прийняла всі уточнені протоколи від окружних виборчкомів ЦВК може оприлюднити результати виборів завтра
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся