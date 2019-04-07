ЦВК сьогодні офіційно оголосить результати виборів

Фото: ЦВК (РБК-Україна)

В Центральній виборчій комісії о 12:00 відбудеться підсумкове засідання

У неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія офіційно оголосить результати голосування у першому турі виборів президента України. Про це повідомили в ЦВК, передає кореспондент РБК-Україна.

Планується, що о 12:00 в Центральній виборчій комісії відбудеться підсумкове засідання.

"Очікується встановлення офіційних результатів чергових виборів президента України 31 березня 2019", - повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, 6 квітня ЦВК отримала останній протокол з уточненням результатів виборів президента від окружних виборчих комісій. Після перерви комісія отримала останній протокол з уточненням результатів голосування від окружної виборчої комісії ТВО №180.

Зокрема, вчора комісія завершила прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року з позначкою "Уточнений".

Протягом п'ятниці, 5 квітня, члени Центральної виборчої комісії відправили на уточнення ще 13 протоколів про результати виборів в Україні. ЦВК 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками.