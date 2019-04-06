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ЦИК приняла все уточненные протоколы от окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    06.04.2019 - 21:36
ЦИК приняла все уточненные протоколы от окружных избиркомов
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК получила уточненный протокол от окружной избирательной комиссии ТИО №180

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в субботу, 6 апреля, получила последний протокол с уточнением результатов выборов президента от окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, после перерыва комиссия получила последний протокол с уточнением результатов голосования от окружной избирательной комиссии ТИО №180.

"Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года с пометкой "Уточненный", - сообщили в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия до конца суток, 6 апреля, ожидает бумажные протоколы с уточнениями результатов выборов президента еще от двух окружных избирательных комиссий.

Кроме того, в течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. ЦИК 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями.

Добавим, в воскресенье, 7 апреля, Центризбирком во время заседания в 12:00 может обнародовать официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

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