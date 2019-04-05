ЦИК направил на уточнение еще 13 протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Протоколы должны быть уточнены до завтра

В течение пятницы, 5 апреля, члены Центральной избирательной комиссии отправили на уточнение еще 13 протоколов о результатах выборов в Украине. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Лотюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Лотюк, эти протоколы должны быть уточнены до завтра.

"Сегодня мы отправили на уточнение еще 13 протоколов. Мы дали им время до завтра. То есть, не позднее 6 апреля они будут составлены и срочно направлены в ЦИК. Общую цифру (уточненных, - ред.) мы должны уточнить. Ведь мы и вчера отправляли, и некоторые комиссии уже сегодня возвращались", - сообщила член ЦИК.

По ее словам, в уточненных протоколах нет существенных замечаний.

"Вы должны понимать, что это чисто технические ошибки. Как правило, они происходили на том этапе, когда вводили данные в электронную базу системы. Это технические уточнения, это даже трудно назвать ошибками. На данный момент никаких существенных замечаний мы в протоколах не увидели", - сообщила Лотюк.

Она подчеркнула, что уточнение протоколов является кропотливой работой, которая занимает много времени.

"Это человеческий фактор. Мы отправляем членов ОИК в Запорожье, в Закарпатье, то есть, им нужно вернуться назад. Это просто время и эта работа очень ответственная и кропотливая. Сейчас они вернулись, чтобы исправить и уже вернуть оригиналы протоколов безупречные", - добавила член ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК 5 апреля принял от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями и перешел к принятию уточненных протоколов.

Как писало РБК-Украина, небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах в Украине.