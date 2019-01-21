ЦИК РФ направил в МИД кандидатуры наблюдателей на выборах в Украине в составе ОБСЕ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК РФ представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии

Центральная избирательная комиссия России направил в МИД РФ список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение украинского Центризбиркома относительно закрытия избирательных участков на территории Российской Федерации. Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей. Он также добавил, что главным мотивом, который обуславливает закрытие участков в РФ, является безопасность.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.