ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК РФ направил в МИД кандидатуры наблюдателей на выборах в Украине в составе ОБСЕ

Новости » Выборы 2019    21.01.2019 - 16:22
ЦИК РФ направил в МИД кандидатуры наблюдателей на выборах в Украине в составе ОБСЕ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК РФ представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии

Центральная избирательная комиссия России направил в МИД РФ список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил решение украинского Центризбиркома относительно закрытия избирательных участков на территории Российской Федерации. Климкин подчеркнул, что РФ является страной-агрессором и проводить выборы на территории РФ опасно для избирателей. Он также добавил, что главным мотивом, который обуславливает закрытие участков в РФ, является безопасность.

Как писало РБК-Украина, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

Минюст назвал условия участия Симоненко в выборах Ляшко выдвинули кандидатом в президенты
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко ОБСЕвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь