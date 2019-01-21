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ЦВК РФ направила до МЗС кандидатури спостерігачів на виборах в Україні у складі ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 16:22
ЦВК РФ направила до МЗС кандидатури спостерігачів на виборах в Україні у складі ОБСЄ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК РФ представив в МЗС РФ список кандидатур експертів в якості можливих учасників місії

Центральна виборча комісія Росії направила до МЗС РФ список експертів, які можуть стати спостерігачами на вибори президента України у складі місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що ЦВК Росії представила в МЗС РФ список кандидатур експертів в якості можливих учасників місії ОБСЄ щодо короткострокового та довгострокового спостереження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні ділянки, які раніше розташовувалися в Російській Федерації.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив рішення українського Центрвиборчкому щодо закриття виборчих дільниць на території Російської Федерації. Клімкін наголосив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори на території РФ небезпечно для виборців. Він також додав, що головним мотивом, що зумовлює закриття дільниць у РФ, є безпека.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

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