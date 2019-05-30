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ЦИК разрешил наблюдать за выборами 50 общественным организациям

Новости » Выборы 2019    30.05.2019 - 20:15
ЦИК разрешил наблюдать за выборами 50 общественным организациям
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Во время заседания Комиссия утвердила изменения в порядок финансирования окружных избирательных комиссий

По состоянию на 30 мая 2019 года ЦИК предоставил разрешения 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Кроме того, во время заседания Комиссия утвердила изменения в порядок финансирования окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков за счет средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Также в режиме заседания Комиссия провела жеребьевку относительно включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которым было определено, что в состав ОИК будут входить, кроме кандидатур от шести политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в аппарате Верховной рады текущего созыва, представители 25 политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах.

Напомним, 29 мая ЦИК начал регистрацию наблюдателей. Также Центральная избирательная комиссия упростила процедуру временного изменения места голосования на выборах. Отныне порядок временного изменения места голосования избирателя не предусматривает представление документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования.

 

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