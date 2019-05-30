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ЦВК дозволив спостерігати за виборами 50 громадським організаціям

Новини » Вибори 2019    30.05.2019 - 20:15
ЦВК дозволив спостерігати за виборами 50 громадським організаціям
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Під час засідання Комісія затвердила зміни до порядку фінансування окружних виборчих комісій

Станом на 30 травня 2019 року ЦВК надав дозвіл 50 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Окрім того, під час засідання Комісія затвердила зміни до порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів держбюджету, виділених на підготовку та проведення виборів.

Також у режимі засідання Комісія провела жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, яким було визначено, що до складу ОВК входитимуть, окрім кандидатур від шести політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в апараті Верховної ради поточного скликання, представники 25 політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах.

Нагадаємо, 29 травня ЦВК почав реєстрацію спостерігачів. Також Центральна виборча комісія спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування на виборах. Відтепер порядок тимчасової зміни місця голосування виборця не передбачає подання документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

 

ЦВК почала реєстрацію спостерігачів ЦВК спростила зміну місця голосування
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