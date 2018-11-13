ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В ЦИК исключили применение электронного протокола во время президентских выборов

Новости » Политика    13.11.2018 - 12:42
В ЦИК исключили применение электронного протокола во время президентских выборов
Фото: Евгений Радченко (facebook.com.euradchenko)

Радченко не исключает, что после проведения выборов в ЦИК могут вернуться к этому вопросу

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) исключили применение электронного протокола во время президентских выборов 2019. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Україна.

По его словам, для того, "чтобы ввести это надо три составляющих".

"Во-первых, законодательное регулирование. На сегодня оно отсутствует: и в проекте кодекса, и в законе "О выборах президента". Порядка подсчета голосов и установления результатов выборов с помощью электронных протоколов нет. Максимум, что ЦИК могла бы сделать - эксперимент для того, чтобы испытать систему. К сожалению, перед президентскими выборами времени недостаточно для того, чтобы такие эксперименты делать", - заявил Радченко.

Впрочем, заместитель председателя комиссии не исключил, что после проведения выборов в ЦИК могут вернуться к этому вопросу.

"Но, очевидно, что это будет после того, как пройдет избирательный процесс", - добавил он.

Напомним, во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию.

Председатель комиссии отметила, что в ЦИК пытаются продумать контрмеры против возможных гибридных атак во время проведения предстоящих выборов.

В ЦИК не исключили возможные гибридные атаки во время выборов
Новости Украины Центральная избирательная комиссияпрезидентские выборыпротокол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь