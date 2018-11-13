В ЦИК исключили применение электронного протокола во время президентских выборов

Фото: Евгений Радченко (facebook.com.euradchenko)

Радченко не исключает, что после проведения выборов в ЦИК могут вернуться к этому вопросу

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) исключили применение электронного протокола во время президентских выборов 2019. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Україна.

По его словам, для того, "чтобы ввести это надо три составляющих".

"Во-первых, законодательное регулирование. На сегодня оно отсутствует: и в проекте кодекса, и в законе "О выборах президента". Порядка подсчета голосов и установления результатов выборов с помощью электронных протоколов нет. Максимум, что ЦИК могла бы сделать - эксперимент для того, чтобы испытать систему. К сожалению, перед президентскими выборами времени недостаточно для того, чтобы такие эксперименты делать", - заявил Радченко.

Впрочем, заместитель председателя комиссии не исключил, что после проведения выборов в ЦИК могут вернуться к этому вопросу.

"Но, очевидно, что это будет после того, как пройдет избирательный процесс", - добавил он.

Напомним, во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию.

Председатель комиссии отметила, что в ЦИК пытаются продумать контрмеры против возможных гибридных атак во время проведения предстоящих выборов.