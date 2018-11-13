У ЦВК розповіли про голосування переселенців на виборах

Фото: Євген Радченко (facebook.com)

Замголови ЦВК зазначив, що складнощі з голосуванням матимуть громадяни, які проживають на окупованих територіях

Внутрішньо переміщені особи зможуть вільно проголосувати на президентських виборах. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає корреспондент РБК-Україна.

За його словами, ВПО на президентських виборах зможуть проголосувати так, як вони могли це зробити і на минулих виборах.

"З приводу внутрішньо переміщених осіб тут проблему треба ділити на кілька складових. Перша складова - це переміщені особи, які проживають і зареєстровані як переселенці на території України. З ними проблем немає. Саме на президентських виборах вони зможуть проголосувати так, як вони могли це зробити і на минулих виборах", - повідомив Радченко.

Замголови ЦВК зазначив, що складність проголосувати матимуть громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Однак, більше проблем буде із іншою категорією осіб, які тільки числяться як внутрішньо переміщені особи, але реально мешкають на території, підконтрольній ОРДЛО, і з цими людьми будуть великі проблеми. Не факт, що вони зможуть дібратись до тих дільниць, на яких вони могли проголосувати", - додав він.

Радченко наголосив, що переселенцям можуть полегшити процедуру голосування на виборах лише у разі змін у законодавстві.

"Звичайно, можна було б полегшити процедуру реєстрації і полегшити процедуру голосування для них. Однак, без змін у законодавстві ЦВК не зможе цього зробити. В парламенті знаходиться проект № 6240, який міг би врегулювати цю ситуацію", - додав заступник голови комісії.

Нагадаємо, в Центральній виборчій комісії (ЦВК) виключили застосування електронного протоколу під час президентських виборів-2019.

Як писало РБК-Україна, глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію. За її словами, у ЦВК намагаються продумати контрзаходи проти можливих гібридних атак під час проведення майбутніх виборів.

Додамо також, у ЦВК заявили, що президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з державного бюджету України.