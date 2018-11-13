У ЦВК не виключили можливі гібридні атаки під час виборів

Фото: Тетяна Сліпачук (УНІАН)

У ЦВК намагаються продумати контрдії проти можливих гібридних атак під час проведення виборів

Під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова комісії наголосила, що у ЦВК намагаються продумати контрдії проти можливих гібридних атак під час проведення майбутніх виборів.

"Ми думаємо не просто над кіберзахистом, ми думаємо про те, що дійсно може бути гібридна атака на ЦВК. Це не тільки питання кіберзахисту. Тому ми зараз вже зустрічалися… Протягом цих 27 днів було 12 зустрічей з представниками наших іноземних партнерів. У першу чергу, з тими, хто має досвід і розуміє, як такі самі речі траплялись у США, в інших країнах Європи", - заявила Сліпачук.

Вона додала, що у ЦВК не виключають можливості потрапляння на дільниці тих, хто планує такі атаки.

"Ми теж дуже серйозно думаємо про те, що є можливості потрапляння на дільниці, наприклад, шляхом реєстрації в якості спостерігачів. Ми розуміємо, всі ці гібридні атаки, які можуть бути здійснені на процес виборів, і намагаємось продумати наші контрдії", - додала голова ЦВК.

Сліпачук також наголосила, що представники новообраної ЦВК зустрічались із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Ми розуміємо, що є і нова поліція, де багато співробітників ще не приймали участі у виборах. Для них це буде перша глобальна кампанія. Тому ми маємо на меті підписання меморандуму стосовно тією співпраці, яка має бути започаткована між ЦВК та МВД у такій довгостроковій перспективі", - підкреслила вона.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори. За його словами, президент Росії Володимир Путін використовує високі досягнення західної цивілізації для поширення свого впливу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.

Додамо також, що глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами.