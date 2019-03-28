В ЦИК рассказали, как будут информировать о явке на выборах

Оперативную информацию о явке на выборах 2019 Центральная избирательная комиссия должна сообщить три раза в течение воскресенья, 31 марта. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Центризбиркоме.

Так, данные о количестве избирателей, которые получили бюллетени на участках, будут передаваться в ЦИК согласно утвержденному порядку.

В частности, ЦИК обязан проинформировать общественность о явке избирателей на участки по состоянию на 11:00, на 15:00 и по состоянию на 20:00.

"ОВК в день голосования средствами ИАС "Выборы президента Украины" передает в ЦИК информацию о количестве избирателей, внесенных в список на избирательных участках на момент начала голосования количество избирателей, внесенных в выписки из списка избирателей для голосования по месту пребывания - не позднее 10:00", - сообщили в комиссии.

После этого ЦИК получит информацию от ОИК о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках, по состоянию на 11:00, но не позднее 12:00; после этого Центризбирком будет проинформирован о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках, по состоянию на 15 часов, но не позднее 16 часов; а окончательная информация о явке избирателей в день голосования будет известна в 20:00.

Указано, что ЦИК будет предоставлена ​​информация о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на участке на момент окончания голосования, но не позднее 21:30.

"Оперативная информация после ее получения публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии", - указано в порядке.

Напомним, Служба внешней разведки заявляет, что спецслужбы РФ планируют масштабные кибератаки на сервер ЦИК в день выборов президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины.