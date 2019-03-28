У ЦВК розповіли, як інформуватимуть про явку на виборах

Оперативну інформацію про явку на виборах 2019 Центральна виборча комісія має повідомити три рази протягом неділі, 31 березня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у Центрвиборчкомі.

Так, дані про кількість виборців, які отримали бюлетені на дільницях, буде передаватись до ЦВК згідно затвердженого порядку.

Зокрема, ЦВК зобов'язана поінформувати громадськість про явку виборців на дільниці станом на 11:00, на 15:00 та станом на 20:00.

"ОВК у день голосування засобами ІАС "Вибори президента України" передає до ЦВК інформацію про кількість виборців, внесених до списку на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, - не пізніше 10 години", - повідомили у комісії.

Після цього ЦВК отримає інформацію від ОВК про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, станом на 11:00, але не пізніше 12 години; після цього Центрвиборчком буде проінформовано про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях, станом на 15 годину, не пізніше 16 години; а остаточна інформація про явку виборців у день голосування буде відома о 20:00.

Вказано, що ЦВК буде надана інформація про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування, але не пізніше 21:30.

"Оперативна інформація після її отримання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії", - вказано у порядку.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки заявляє, що спецслужби РФ планують масштабні кібератаки на сервер ЦВК у день виборів президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах 2019 скористалися понад 265 тис. громадян України.