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В ЦИК назвали количество людей, которые изменили место голосования

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 16:54
В ЦИК назвали количество людей, которые изменили место голосования
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правом сменить место голосования воспользовались более 265 тыс. граждан

Услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. граждан Украины. Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, сегодня последний день, когда граждане Украины могут сменить место голосования.

"По состоянию на 25 марта, временным изменением места голосования без изменения избирательного адреса воспользовались 265 476 избирателей", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным ЦИК, по состоянию на 24 марта, услугой временного изменения места голосования на выборах президента 2019 воспользовались более 240 тысяч избирателей. Наибольшее количество граждан, которые изменили избирательный участок, зарегистрированное в восточных областях. Так, заявления подали более 53 тысяч человек из Донецкой области и более 25 тысяч из Луганской. Также сообщалось, что более 38 тысяч избирателей изменили место голосования на Киев.

РБК-Украина писало, что перед выборами на зарубежные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней. Однако после составления окончательных списков количество избирателей на заграничном избирательном округе может увеличиться, а бюллетени надо будет дозаказать.

Сайт Госреестра избирателей не открывается из-за перегрузки Сегодня последний день для смены места голосования на выборах
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