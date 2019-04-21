ЦИК продолжает получать данные с 5 избирательных округов

Центральная избирательная комиссия еще не полностью получила данные о явке избирателей на 5 избирательных округах на выборах президента Украины. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все участки, на которых проводилось голосование, закрылись вовремя.

"Начался подсчет голосов, уже сейчас начинают поступать первые данные с избирательных участков. Явка избирателей практически неизменна. На сегодня, по данным из 194 окружных избирательных комиссий, явка составляет 62,12%. Для сравнения в первом туре явка составляла 62,8 %, но я подчеркиваю, что мы еще дополучаем данные из 5 избирательных округов", - заявил Радченко.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, на выборах лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 71,28% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 26,38% украинских граждан.

Отметим, в первом туре выборов в Украине 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%).