ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК продолжает получать данные с 5 избирательных округов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:48
ЦИК продолжает получать данные с 5 избирательных округов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все участки, на которых проводилось голосование, закрылись вовремя

Центральная избирательная комиссия еще не полностью получила данные о явке избирателей на 5 избирательных округах на выборах президента Украины. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все участки, на которых проводилось голосование, закрылись вовремя.

"Начался подсчет голосов, уже сейчас начинают поступать первые данные с избирательных участков. Явка избирателей практически неизменна. На сегодня, по данным из 194 окружных избирательных комиссий, явка составляет 62,12%. Для сравнения в первом туре явка составляла 62,8 %, но я подчеркиваю, что мы еще дополучаем данные из 5 избирательных округов", - заявил Радченко.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, на выборах лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия обработала 2% протоколов. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 71,28% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него отдали голоса 26,38% украинских граждан.

Отметим, в первом туре выборов в Украине 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского отдали свои голоса 5,714 млн человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3,014 млн (15,95%).

Посольство США надеется на сотрудничество с Зеленским Результаты выборов президента Украины
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборыявкавыборы в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь