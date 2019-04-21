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ЦВК продовжує отримувати дані з 5 виборчих округів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:48
ЦВК продовжує отримувати дані з 5 виборчих округів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Усі дільниці, на яких проводилось голосування, закрилися вчасно

Центральна виборча комісія ще не повністю отримала дані про явку на 5 виборчих округах на виборах президента України. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усі дільниці, на яких проводилось голосування, закрилися вчасно.

"Почався підрахунок голосів, вже зараз починають надходити перші дані з виборчих дільниць. Явка виборців практично незмінна. На сьогодні, за даними зі 194 окружних виборчих комісій, явка складає 62,12%. Для порівняння у першому турі явка складала 62,8 %, але я наголошую, що ми ще доотримуємо дані з 5 виборчих округів", - заявив Радченко.

Нагадаємо, за результатами Національного екзит-полу, на виборах лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Окрім того, Центральна виборча комісія обробила 2% протоколів. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 71,28% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього віддали голоси 26,38% українських громадян.

Зазначимо, у першому турі виборів в Україні 31 березня 2019 року за Володимира Зеленського віддали свої голоси 5,714 млн осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3,014 млн (15,95%).

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