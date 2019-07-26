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ЦВК не прийняв оригінальні протоколи від скандального округу в Покровську

Новини » Вибори 2019    26.07.2019 - 13:49
ЦВК не прийняв оригінальні протоколи від скандального округу в Покровську
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Мирнограді проходять судові засідання у справі про перерахунок голосів на 50-му окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) ще не прийняла протоколи з мокрими печатками від окружної виборчої комісії № 50 у Покровську Донецької області на виборах в Раду. Про це повідомляє телеканал "112".

Повідомляється, що сьогодні в Мирнограді проходять судові засідання у справі про перерахунок голосів на 50-му окрузі.

За даними ЦВК, на 50 окрузі виграв кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін. Свій голос за нього віддали 30,29% виборців. Самовисуванець Андрій Аксьонов відстає від Требушкина всього 206 голосів - його підтримали 29,97% виборців.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому дільниці №50 у Покровську при підрахунку голосів та недопущення ускладнення оперативної обстановки було прийнято рішення перекинути резерви груп спецпризначення. Зазначимо, що у Покровську були протести через підрахунок голосів на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, раніше повідомлялося, що Національна поліція направила в Житомирську область вертоліт зі спецназом для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на виборчому окрузі №64, де балотувався депутат 8-го скликання Сергій Пашинський.

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