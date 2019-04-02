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ЦИК принял бумажные протоколы еще от четырех округов

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 10:54
ЦИК принял бумажные протоколы еще от четырех округов
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Получены протоколы из округов Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей

Центральная избирательная комиссия во вторник, 2 апреля, продолжила непрерывное заседание по принятию бумажных протоколов с результатами голосования на выборах 2019. Об этом объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на заседании заслушаны результаты голосования на отдельных территориальных избирательных округах Луганской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областей, где уже завершился подсчет голосов.

"К нам прибыли члены комиссий ТИО №105. Это Луганская область, город Счастье. ТИО №45 Донецкой области. Также ОИК ТИО №180 - это Золочев Харьковская область и округ №149. Это Полтавская область", - сообщила Слипачук.

Напомним, результаты выборов 2019 по состоянию на 6 утра выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Обработаны уже 97,71% протоколов. Зеленский набирает 30,26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15,92% голосов и Юлия Тимошенко - 13,39%.

Как писало РБК-Украина, в ОБСЕ сообщили, что первый тур выборов 2019 был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

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