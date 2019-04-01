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В ОБСЕ прокомментировали первый тур выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 15:59
В ОБСЕ прокомментировали первый тур выборов в Украине
Фото: Илка Канерва (flickr.com)

В ОБСЕ заявили, что в день выборов граждане имели возможность свободного волеизъявления

Первый тур выборов 2019 был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления. Об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам спецкоординатора ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно, и кандидаты могли соперничать без ограничений.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы, и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре... Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы должным образом", - сказал Канерва.

Также глава наблюдателей ОБСЕ в Укране Дорис Барнетт отметила, что первый тур выборов прошел хорошо.

"Несмотря на ранее высказанные опасения, день выборов прошел хорошо. У меня большие надежды на то, что после подтверждения результат будет признан и что второй тур будет таким же мирным, упорядоченным и эффективным", - написала она в Twitter.

Напомним, заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко заявил, что официальные результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦИК начал принимать бумажные протоколы с мокрыми печатями от окружных избиркомов. В частности, сегодня на заседании Центризбиркома прибыли члены комиссии №51 из поселка Зайцевое Донецкой области.

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