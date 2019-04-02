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ЦИК подсчитал данные 97.71% протоколов

Новости » Политика    02.04.2019 - 06:00
ЦИК подсчитал данные 97.71% протоколов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах 2019 во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Результаты выборов 2019 по состоянию на 6 утра выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы  "Выборы" на табло Центризбиркома, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, обработаны уже 97.71% протоколов. Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.92% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%. Топ-5 кандидатов замыкают Юрий Бойко (11.65%) и Анатолий Гриценко (6.92%).

Также продолжается обработка протоколов на участках за границей.

Ранее сообщалось, что Центризбирком обработал 95% протоколов. По результатам подсчета, Владимир Зеленский набирал 30,24% голосов, Петр Порошенко - 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%.

Также в ОБСЕ сообщили, что первый тур выборов 2019 был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления. Также представитель группы наблюдателей за президентскими выборами в Украине от ПАСЕ Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине был организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

РБК-Украина писало, что послы стран G7 приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине.

В ЦИК сообщали, что окончательные результаты выборов планируют обнародовать к 10 апреля. Второй тур запланирован на 21 апреля.

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