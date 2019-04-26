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ЦИК подвел итоги выборов на заграничном округе

Новости » Выборы 2019    26.04.2019 - 13:58
ЦИК подвел итоги выборов на заграничном округе
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 утвердили на заседании ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила официальные результаты выборов 2019 на заграничном округе. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что на заседании ЦИК подписали протокол о результатах голосования на зарубежном округе. В итоговом документе, по данным Центризбиркома, во втором туре президентских выборов приняли участие более 59 тысяч избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 54,73%, за Владимира Зеленского - 43,78%.

Напомним, сегодня ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов.

Отметим, после завершения принятия бумажных протоколов с мокрыми печатями ЦИК обратится в суды с просьбой предоставить информацию об отсутствии судебных исков.

"Будем пытаться контактировать с судами таким образом, чтобы они предоставили нам информацию вовремя. Мы бы очень не хотели, чтобы это затормозило процесс", - сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Накануне фактический победитель президентских выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

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