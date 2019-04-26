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ЦВК підбила підсумки виборів на закордонному окрузі

Новини » Вибори 2019    26.04.2019 - 13:58
ЦВК підбила підсумки виборів на закордонному окрузі
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 затвердили на засіданні ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) увтердила офіційні результати виборів 2019 на закордонному окрузі. Про це повідомляє "Укрінформ".

Повідомляється, що на засіданні ЦВК підписали протокол про результати голосування в закордонному окрузі. У підсумковому документі, за даними Центрвиборчкому, у другому турі президентських виборів взяли участь понад 59 тисяч виборців. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 54,73%, за Володимира Зеленського - 43,78%.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК прийняла паперові протоколи від всіх округів.

Зазначимо, після завершення прийняття паперових протоколів з мокрими печатками ЦВК звернеться до судів з проханням надати інформацію про відсутність судових позовів.

"Будемо намагатися контактувати з судами таким чином, щоб вони надали нам інформацію вчасно. Ми б дуже не хотіли, щоб це загальмувало процес", - повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Напередодні фактичний переможець президентських виборів Володимир Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів.

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