Завтра ЦИК может завершить принятие протоколов с мокрыми печатями, - Радченко

Фото: Евгений Радченко (РБК-Украина)

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что завершение протоколов вполне возможно в эту пятницу

Завтра Центральная избирательная комиссия может завершить принятие оригиналов протоколов с мокрыми печатями. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Так, 26 апреля ЦИК планирует продолжить непрерывное заседание, на котором планируется получить оригиналы протоколов с результатами голосования от еще трех окружных избирательных комиссий.

Радченко отметил, что завершение протоколов вполне возможно в эту пятницу.

"Это возможно. Но в случае если протоколы будут полностью отвечать требованиям законодательства. На завтра запланировано еще три комиссии, одна из них - уточнение протоколов. Если еще кто будет на уточнении, то возможно, это затянется", - заявил Радченко.

В ЦИК отмечают, что дата оглашения результата выборов зависит не только от оперативной работы комиссий. В частности, сразу после завершения принятия бумажных протоколов с мокрыми печатями, Центризбирком направит обращение в суды с просьбой предоставить информацию об отсутствии судебных исков.

"В тот день, когда будут проработаны протоколы окружных избирательных комиссий и протоколы участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа (ЦИК направит обращение в суды - ред.), до этого у нас нет оснований направлять такое обращение. Будем пытаться контактировать с судами таким образом, чтобы они предоставили нам информацию вовремя. Мы бы очень не хотели, чтобы это затормозило процесс", - сообщил заместитель председателя ЦИК.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 25 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах повторного голосования ОИК 197 территориальных избирательных округов на президентских выборах в Украине. Последний протокол было принято об итогах повторного голосования ОИК ТИО № 187 (Хмельницкая область).

Напомним, по результатам подсчета 100% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Петр Порошенко получил 24,45% голосов.