ЦИК подсчитал результаты выборов на скандальном округе в Покровске

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала результаты выборов в Раду на 50-м округе в Покровске Донецкой области, куда были переброшены резервы групп спецназначения Национальной полиции. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, по результатам комиссии, победу одержал кандидат от партии "Оппозиционный блок" Руслан Теребушкин. Второе место у самовыдвиженца Андрея Аксенова. Теребушкин опередил Аксенова на 206 голосов.

РБК-Украина писало, что для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки было принято решение перебросить резервы групп спецназначения.

Отметим, что в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду. Полиция открыла дело по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, что повлияло на результаты выборов).

Кроме того, ранее сообщалось, что Национальная полиция направляла в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.