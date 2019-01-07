ЦИК отказалась регистрировать правозащитника из Броваров на выборы-2019

Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Владимиру Ратушу отказали в регистрации в качестве кандидата на пост президента

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать правозащитника из Броваров Владимира Ратуша кандидатом на пост президента. Об этом РБК-Украина сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, с начала приема документов для регистрации на выборы 2019 года по 3 января включительно документы подали 6 кандидатов.

"С 31 декабря документы подали 6 человек. 4 января одного из них зарегистрировали. Еще одному отказали в регистрации", - рассказал Хивренко.

Отметим, согласно информации на сайте ЦИК, отказали в регистрации правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу. Среди причин - отсутствие документов о внесении 2,5 млн гривен залога, ошибки и неточности в других документах.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты. Первым кандидатом стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.

До этого ЦИК утвердила смету президентских и парламентских выборов - 2,354 и 1,949 млрд гривен соответственно.