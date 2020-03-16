ЦИК определил победителя на довыборах в Раду в 179 округе

Победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала Юлия Светличная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам подсчета 100% бюллетеней, Светличная набрала 30 тыс. 194 голоса (77,54%). На втором месте - представитель "Европейской солидарности", экс-нардеп Виктория Пташник. За нее проголосовали чуть более 3 тыс. граждан (7,91%). Третьей, с результатом в 1 183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.

В общем, первая десятка кандидатов в нардепы по итогам голосования выглядит так:

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в Харьковской области начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов. По данным наблюдателей, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Как сообщало РБК-Украина, довыборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области были назначены в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Фурмана.