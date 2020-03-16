 ЦВК визначила переможця на довиборах у Раду в 179 окрузі

Переможцем на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі (Харківська область) стала Юлія Світлична. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Так, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, Світлична набрала 30 тис. 194 голоси (77,54%). На другому місті - представник "Європейської солідарності", екс-нардепка Вікторія Пташник. За неї проголосувало трохи понад 3 тис. громадян (7,91%). Третьою, з результатом у 1 183 голоси (3%), стала самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко.

Загалом, перша десятка кандидатів у нардепи за підсумками голосування виглядає так:

Нагадаємо, в неділю, 15 березня, у Харківській області почалися довибори народного депутата у 179 одномандатному виборчому окрузі. Загалом Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів. За даними спостерігачів, всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Як повідомляло РБК-Україна, довибори народного депутата у 179 окрузі в Харківській області були призначені у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.