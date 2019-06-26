ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК назвала округ-рекордсмен по количеству мажоритарщиков

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 15:11
ЦИК назвала округ-рекордсмен по количеству мажоритарщиков
Фото: ЦИК (Александр Синица / УНИАН

Среднее количество по Украине среди мажоритарщиков 16 кандидатов на округ

Рекордсменом по количеству мажоритарщиков, которые примут участие во внеочередных выборах Верховной рады, стал 133 округ Одесской области, их там зарегистрировано 50. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Радченко добавил, что наименьшими округами по количеству кандидатов-мажоритарщиков стали Донецкий (№46) , Харьковский (№177 и №178) и Хмельницкий ( №188), а именно по 6 кандитатов.

Отмечается, что в одномандатных округах кандидаты могут отказаться от баллотирования за 12 дней до выборов.

Как РБК-Украина сообщало 26 июня, в Центральной избирательной комиссии назвали количество зарегистрированных кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидатов, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Напомним, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах Рады.

Отметим, Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019.

В частности, кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

ЦИК обжалует решение суда о регистрации партии Саакашвили Против ЦИК перед выборами подали десятки судебных исков
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь