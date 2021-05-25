ЦИК обжаловал отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда об отмене протокола о результатах довыборов в Раду на 87-м округе. Этим протоколом ЦИК утвердил победу Василия Вирастюка.

Об этом речь идет в заявлении на странице ЦИК в Facebook.

"Сегодня, после детальной проработки решения Верховного суда, комиссия подала апелляционную жалобу на это решение", - сообщил Центризбирком. В ЦИК отметили, что пока нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для решения ситуации на 87-м округе. "В таком случае установление результатов возможно только на основании и с учетом выводов суда", - отметила комиссия.