ЦИК обжаловал отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда об отмене протокола о результатах довыборов в Раду на 87-м округе. Этим протоколом ЦИК утвердил победу Василия Вирастюка.
"Сегодня, после детальной проработки решения Верховного суда, комиссия подала апелляционную жалобу на это решение", - сообщил Центризбирком.
В ЦИК отметили, что пока нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для решения ситуации на 87-м округе.
"В таком случае установление результатов возможно только на основании и с учетом выводов суда", - отметила комиссия.
Напомним, в апреле ЦИК уже признавал Вирастюка победителем на довыборах в Раду по 87 округу. Однако этот протокол впоследствии отменил Верховный суд, признав действия комиссии противоправными.
19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол о результатах выборов народного депутата в округе № 87 и признал Вирастюка нардепом, но 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал протокол в Верховном суде.
Как писало РБК-Украина, 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности, отменил протокол ЦИК от 19 мая.